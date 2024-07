Tchad : gouvernance et coopération au centre d’une session avec des partenaires au développement

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Tchad a organisé sa 2ème session de « Dialogues sur le Développement ». C'était sous le thème, « Au-delà de la transition : gouvernance et coopération au développement dans la 5ème République ».



La cérémonie d'ouverture de la session s'est déroulée ce 30 juillet 2024 à N’Djamena, au ministère des Affaires étrangères. Dans son discours de circonstance, le représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil kamaludden, a souligné que cette série de dialogues répond aux lacunes existantes, en matière d'informations et de connaissances.



Ces rencontres visent à mettre en évidence l'élan positif de la gestion du développement qui se manifeste au Tchad. Il a indiqué qu'il est essentiel de créer un espace où toutes les voix peuvent être entendues, pour qu'il y ait un dialogue ouvert sur les questions de développement, et que chaque perspective contribue à façonner une voie commune vers le progrès.



Selon lui, le PNUD envisage des perspectives post-transition. Il a souligné par ailleurs que la série de dialogues offre une plateforme dynamique pour des conversations, des débats et des échanges entre diverses parties prenantes. Le représentant du PNUD au Tchad a affirmé que cette série vise à réunir les différents acteurs et partenaires au développement du Tchad, dans un effort commun pour comprendre les défis, les priorités et les opportunités en matière de développement durable.



Dans son discours d'ouverture, le ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, a présenté ses gratitudes à l'Union européenne, et à tous les partenaires qui ne ménagent aucun effort pour le développement du Tchad.



Elle a rappelé que le succès du Tchad est une responsabilité collective et différencié, qui dépend de la construction d'une plus grande appropriation, et d'un partenariat à travers tous les secteurs. Elle a souligné que l'Union européenne a été un partenaire constructif et fiable, qui respecte, écoute et apporte un soutien pragmatique.



Fatimé Aldjiné a ajouté que des progrès ont été accomplis et l’on reste conscient des défis, selon la vision sur les 12 domaines prioritaires et les 100 actions du gouvernement.