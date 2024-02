Tchad : grâce présidentielle à plus d’une centaine de prisonniers de la maison d’arrêt de Pala

Sur 275 pensionnaires qui sont en conflit avec la Loi et incarcérés à la maison d’arrêt de Pala, 144 sont éligibles. Déjà 54 sont libérés immédiatement et 84 autres prisonniers verront leurs peines significativement réduites.



La cérémonie de libération s’est déroulée ce vendredi 23 février 2024 au Palais de justice de Pala, sous l’autorité du président du tribunal de grande instance de Pala, en présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Mahamat Sougour Galma et de plusieurs responsables locaux. Les condamnés de droit commun ne bénéficient qu’une fois de la remise de peine.



Cette grâce réduit d’une part, la charge de l’Etat dans les maisons carcérales, et d’autre part, décongestionne les établissements pénitenciers, souligne le procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de Pala, Mahamat Abdou Issa.



Pour lui, cela ne doit pas être interprété comme une caution, moins encore un encouragement à l’impunité.



La plupart des prisonniers de la maison d’arrêt de Pala sont condamnés pour des infractions telles que, la sorcellerie, le vol, le recel de vol, la rébellion, les coups et blessures volontaires et mortelles, l’association des malfaiteurs, le détournement ou l’enlèvement des mineures, l’abus de confiance, l’escroquerie, le trafic des produits psychotropes, la violation des aires protèges et les cas d’adultère.



D’une même voix, les autres bénéficiaires de cette remise de peines, s’engage à ne plus commettre des comportements anti sociaux à l’avenir. Le décret de remise de peines porte le numéro 3889, signé le 27 décembre dernier par le président de Transition.