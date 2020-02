Tchad : grand meeting du khalife de la confrérie Tidjania à Abéché

En bref. Le khalife général de la confrérie Tidjania, Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi, a tenu lundi à Abéché un grand meeting populaire sur le vivre-ensemble, la cohabitation et la paix.



L'évènement a eu lieu en présence des autorités provinciales, traditionnelles et religieuses, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques et de milliers de personnes.



Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi est arrivé dimanche soir à Abéché, deuxième étape de sa tournée provinciale après Am-Timan au Salamat.