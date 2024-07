Tchad : gratuité d’accès aux filles dans les universités et institutions d’enseignement supérieur publiques

Dans un communiqué officiel rendu officielle ce 31 juillet, Mme Amina Priscille Longoh, Ministre d’Etat, ministre de la Femme et de la Petite enfance exprime toute sa reconnaissance au président de la République, chef de l’Etat et au Premier ministre, chef du gouvernement, pour l’importante décision prise à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine, accordant la gratuité d’accès aux filles dans les universités et institutions d’enseignement supérieur publiques.



« Cette décision est la matérialisation de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de renforcer l’autonomisation et la participation des femmes qui passe nécessairement par des formations pointues », relève la ministre d’Etat.



Par ailleurs, elle invite les bachelières à saisir cette opportunité, en s’inscrivant dans les différentes filières existantes.