Tchad : grève annoncée à l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché

L'Association des étudiants de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSTA) lance un appel à la grève. La Chambre des délégués a constaté avec regret que malgré ses bonnes intentions et les contacts avec le CNOU, il n'y a aucun progrès permettant la reprise des activités académiques dans l'institution. Les promesses restent sans suite.



En conséquence, la Chambre demande aux étudiants de faire grève pendant une semaine, allant du mardi 14 février 2023 au mardi 21 février 2023, renouvelable. Les activités académiques ne reprendront pas tant que les résolutions ne sont pas trouvées.



De plus, la Chambre met en garde les étudiants qui ignorent leurs droits et se placent sous la coupe de l'administration.