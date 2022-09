Tchad : grève des contrôleurs aériens, mise en garde des autorités

Tout est partie de la mise à exécution effective du préavis de grève de l'USYCAA. Le préavis de grève prévoit que cesseront, en dehors des vols sensibles, toute fourniture de services de la circulation aérienne aux aéronefs dès aujourd'hui, vendredi 23 septembre 2022 à partir de 8h 00 Tu jusqu'au dimanche 25 septembre 2022 à 07 h 59 Tu, et puis d'une durée indéterminée jusqu'à la satisfaction totale de toutes les revendications ».



Le bureau se réserve l’exclusivité du droit de se prononcer sur la suite à donner à son préavis (suspension, levée, prolongation, etc.). « Toute personne physique ou morale qui s'aventurerait à lui usurper ce droit inaliénable, serait seule responsable des désagréments qui résulteraient de la confusion qu'elle aurait créée en toute connaissance de cause ».



Le ministère de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, rappelle qu’il n’existe pas un syndicat légalement reconnu des contrôleurs aériens au Tchad. Il relève que la grève dans le secteur aérien n’est pas autorisée conformément à la loi n°8.



« Considérant les menaces sécuritaires liées aux contextes régionaux et leurs incidences sur la stabilité du pays en cette période de transition, le département tient à rappeler a tous les contrôleurs d'assumer leurs obligations professionnelles conformément aux textes de l’ASECNA et de respecter les dispositions de la réglementation nationale interdisant la grève dans le secteur aérien », a indiqué le ministère.



Par conséquent, tous les contrôleurs aériens doivent en plus de leurs tâches quotidiennes assurer la mise en oeuvre des plans de contingence prévus par l’Agence.



« Tout contrevenant s’expose à des sanctions administratives et pénales, en application des règles communautaires et de la législation nationale », précise Hissein Tahir Souguimi, ministre de l'Aviation civile.