Tchad : grève, intégrations ; le CAMOJET donne 10 jours aux autorités pour gérer la situation

Le Collectif des associations et des mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) a donné vendredi un délai de 10 jours au gouvernement pour trouver une solution à la grève du secteur public qui secoue le pays. Il a également appelé le président de la République à respecter sa promesse d'intégration des 20.000 jeunes à la fonction publique.



Selon le coordinateur Hamlah Douksia, le recrutement des jeunes à la fonction publique ne se fait pas dans la transparence. "Certains vivent à l'étranger et envoient leurs dossiers via l'électronique. Ils déboursent de l'argent pour être intégrés", déplore-t-il.



Le CAMOJET menace d'initier une marche devant le ministère de la Fonction publique si au-delà du délai de 10 jours, un processus de bonne gestion des intégrations n'est pas mis en place. De même, le CAMOJET entend mener des actions citoyens de grande envergure si le gouvernement ne donne pas suite aux revendications des travailleurs.