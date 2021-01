Tchad - grève : le syndicat des fonctionnaires et contractuels salue le début de dialogue

Le syndicat des fonctionnaires et contractuels du Tchad (SYFOCT) a salué mercredi "l'acte du dialogue franc et sincère posé par le gouvernement et les différents syndicats". Le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail a rencontré mardi les responsables syndicaux pour trouver une solution à la grève qui touche le secteur public depuis lundi.



"Espérons que ces rencontres aboutissent à des solutions définitives, dans un bref délai, par ailleurs le bureau exécutif informe l'opinion nationale et internationale « que seul le dialogue et le dialogue qui prime", déclare le président du SYFOCT, Abdel-Bassid Mahamat Yacoub Dabio.



Il se félicite de la "bonne volonté manifesté à chaque circonstance" du président de la République, et du "climat apaisé entretenu par les hautes autorités du pays et les différents syndicats".



Au cours de la rencontre gouvernement-syndicats d'hier, un compris a été trouvé au sujet du gel des effets financiers des avancements et reclassements pour compter du mois de janvier 2021.



"Aucune proposition concrète n'a été faite en ce qui concerne le paiement de frais de transport de 2017 à 2019", déplore la plateforme syndicale revendicative. En conséquent, La plateforme informe sa base que "la grève continue en attendant une solution".