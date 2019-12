Tchad : grève sèche à l'Université Adam Barka dès demain

Les enseignants-chercheurs, membre du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), section de l'Université Adam Barka d'Abéché, ont décidé unanimement d'observer à partir du mercredi 11 décembre 2019, une grève sèche jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications.



Réunis en assemblée générale ce mardi 10 décembre 2019, ils ont expliqué que les propositions faites par l'administration locale pour décrisper la crise restent en deçà de leurs attentes.



Les enseignants-chercheurs, membres de la section SYNECS/UNABA revendiquent plusieurs points, notamment le paiement des arriérés de salaires des contractuels et des primes d'octobre et novembre, le paiement des arriérés des heures supplémentaires 2017-2018, des vacations et missions, le reversement des contractuels à la Fonction publique, la correction des indices des salaires des contractuels, et l'annulation de l'arrêté n° 327 relatif au volume horaire dû par les enseignants-chercheurs.



Ils attirent l'attention des nouvelles autorités rectorales que "cette action illégale n'est pas de nature à empêcher leur entrée en service. Au contraire, elle vise à relever les manquements qui ont émaillés le fonctionnement de l'institution ces derniers temps et à attirer l'attention des nouvelles autorités sur les tâches qui les attendent", selon le secrétaire général du SYNECS -section UNABA, Dr. Issa Justin Laougué



Les enseignants membres du SYNECS/UNABA réaffirment leur disponibilité au dialogue pour une sortie rapide de crise.



Pendant leur grève, les activités des jurys sont suspendues.