Tchad : grogne des étudiants de l'Université de Pala ce lundi matin

Des étudiants de l'Université de Pala ont manifesté lundi matin à Pala, de l'Agence nationale de développement rural (Anader) jusqu'au Lycée Joseph Brahim Seid.



A l'origine de leur colère, samedi dernier lors d'un contrôle continu d'une matière des étudiants de la 3e année de licence des lettres modernes, plusieurs étudiants ont été expulsés de la salle. Pour cause, ils ne disposaient pas de leur carte d'étudiant sur eux.



Un étudiant qui a voulu rentrer chez lui de toute urgence pour récupérer sa carte, à bord d'un vélo emprunté, a fini sa course dans un ravin avec un bras fracturé.



La protestation des étudiants a été très vite calmée suite à une rencontre tenue par le bureau de l'Unet de Pala.



D'après le secrétaire général de l'Unet section de Pala, Banangassou Lissouna Doumbi, ses camarades exigent le départ de l'enseignant auteur de cet arrêt des cours.



Ils ont décidé de ne pas faire cours et ont accordé un préavis de grève de trois jours aux autorités rectorales pour satisfaire leur revendication.