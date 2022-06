Tchad : grogne des ménages face à la rareté du gaz domestique

Une situation trop alarmante dans les foyers car l'utilisation du bois de chauffe et du charbon sont interdits dans la capitale. La colère monte au sein du foyer de Halimé qui a dit à son mari que N'djamena est maudit depuis une semaine. "J'utilise les morceaux de blanches du chantier pour préparer à manger", explique-t-elle.



Moussa, mécanicien, a fait le tour de la ville en espérant avoir ne serait-ce qu'une bouteille chargée. Malheureusement, il a fini par acheter une nouvelle bouteille.



Comment peut-on comprendre qu'un pays pétrolier dont l'utilisation de gaz est encore interne ne peut pas assurer l'approvisionnement régulier de sa population ? Pire encore, ce gaz est utilisé beaucoup plus pour la cuisson. En dehors de la hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché, la population fait face à cette sorte de pénurie de gaz.



Une situation qui ternit l'image en cette période de transition. Même si c'est facile de tout mettre sur le dos de la guerre entre la Russie et Ukraine, le semblant de pénurie du Tchad semble monté de toute pièce. Le PCMT doit sortir de son silence complice. Si le Tchad dépend des autres pays en terme de produits de première nécessité, il faut reconnaître que ce n'est pas à 100%. La mission de cette transition est aussi d'assurer la survie du peuple.