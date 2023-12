Tchad : hausse de 55% du budget du ministère de la Santé publique en 2024

En 2024, le ministère en charge de la santé verra son budget croître de 55 % avec un accent particulier qui est mis sur les grands hôpitaux de N’Djamena dont les subventions augmenteront, tous, substantiellement, annonce Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics.



Les investissements en matière de construction d’infrastructures sanitaires et d’équipements passeront de 11,5 milliards FCFA à 46,7 milliards FCFA et permettront de poursuivre ou de lancer la construction de diverses infrastructures, notamment la construction de nombreux hôpitaux provinciaux, de districts et des centres de santé ainsi que la réfection de certaines structures sanitaires et la complétude des trois unités de dialyse dans les provinces.