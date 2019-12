Tchad : hausse de l'insécurité à Moundou, 35 condamnations

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moundou, Brahim Ali Kolla, a tenu samedi matin une rencontre avec les chefs de quartiers, les chefs d'arrondissement, les conducteurs de motos-taxis et les agents de la sécurité routière de la ville de Moundou.



La rencontre était axée sur la question de la sécurité. Face à une montée de l'insécurité ces derniers temps à Moundou, le procureur a estimé que le concours de ces différents acteurs est important pour y faire face, du fait de leur proximité avec la population.



"J'ai décidé que désormais, en amont on doit agir", a indiqué Brahim Ali Kolla à Alwihda Info.



Depuis le 1er décembre jusqu'à ce samedi 14 décembre 2019, 58 procès-verbaux ont été enregistrés dans la ville de Moundou par les différentes unités de police et de gendarmerie. Les procès-verbaux sont relatifs à des cas d'agression, de braquages et de meurtres.



35 personnes ont déjà été jugées pour des peines qui s'élèvent jusqu'à 10 ans de prison. Elles seront transférées à la prison de Koro Toro.