Tchad : hausse de prix, "ce n'est pas humain" (ministre commerce)

La ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la promotion du Secteur privé, Achta Djibrine Sy, a lancé dimanche un appel à l'endroit des femmes revendeuses pour un respect des prix des denrées alimentaires, lors du lancement au grand marché de N'Djamena d'une campagne de sensibilisation.



"Nous avons constaté que particulièrement les revendeurs et les revendeuses ont augmenté les prix des denrées alimentaires et que ce n'est pas humain, ce n'est pas citoyen", a déclaré la ministre qui a échangé avec plusieurs commerçants du marché.



Face à la pandémie du coronavirus qui se propage dans le monde, elle a rappelé que c'est une lutte universelle et s'est félicitée de l'engagement de l'Union des femmes commerçantes pour appuyer les actions de sensibilisation dans les dix arrondissements de N'Djamena.



"Nous sommes venus lancer un appel à l'endroit de toutes ces femmes pour leur faire comprendre qu'elles doivent non seulement respecter les gestes barrières mais aussi respecter les consignes du Gouvernement concernant le respect des prix", a dit Achta Djibrine Sy.



Des posters ont été affichés au grand marché pour diffuser le message des gestes barrières.