Tchad : hausse des prix, l'ADHET inquiète des conséquences sociales

Le secrétaire général de l’association des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad (ADHET), Abba Daoud Nandjede, a estimé jeudi que face à la pandémie du COVID-19, il n'est pas approprié d'appeler à un assouplissements mesures. Apportant son soutien aux décisions prises par les autorités, il fait toutefois part de son inquiétude quant aux conséquences socioéconomiques liées aux hausses de prix des denrées alimentaires.



« Au moment où je vous parle, des centaines et milliers d’êtres humains tombent et d’autres souffrent atrocement dans des structures hospitalières débordées de par le monde. Et nous sommes loin d’être totalement épargnés, raison pour laquelle nous devrions nous en préoccuper davantage et avec plus de rigueur », a souligné Abba Daoud Nandjede.



Selon lui, "c’est malheureusement en ces temps où les autorités mettent tout en œuvre pour protéger les populations que la secte Boko Haram choisi de sévir, croyant mettre en difficulté l’armée nationale."



« Hélas ! Agir ainsi pour marquer un coup, c’est mal connaitre l’Armée Nationale Tchadienne. Et la réponse la plus implacable est en cours sous le haut commandement du chef suprême des armées qui va les anéantir totalement », dit-il.



Il se félicite du lancement de l'opération militaire "Colère de Bohoma" contre l'obscurantisme. D'après lui, c'est une décision hautement patriotique.



L'ADHET déplore les mesures barrières et de protection mais estime qu'elles sont nécessaires pour la protection de la vie humaine. Elle dénonce une incompréhension voire des confusions avec des déclarations amplifiées de certaines organisations qui demandent même l’assouplissement de ces mesures.



Abba Daoud Nandjede a également fait part de conséquences socioéconomiques à n’en point douter quant aux renchérissement des prix des produits de toute sorte et même des denrées alimentaires.