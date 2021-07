Tchad : hausse du phénomène de vol de nuit à Bébédjia, 34 arrestations

Le préfet du département de la Nya, Askemngar Ngardjim Oscar, a fait ce 29 juillet 2021 un point de presse pour évoquer deux préoccupations concernant la ville de Bébédjia et le département de la Nya en général. Il s'agit du vol qui est un phénomène grandissant dans la ville de Bébédjia et le vivre ensemble, la seule arme pour combattre toutes tentations de division des concitoyens.



Lors de cet entretien, le préfet du département de la Nya, Askemngar Ngardjim Oscar, a saisi cette occasion pour porter à la connaissance de ses concitoyens dans la Nya des vols commis nuitamment par des jeunes dans certains quartiers de la ville de Bébédjia.



Le préfet affirme que ce phénomène met mal à la quiétude des personnes. Pour pallier à ce phénomène de nouveau grandissant dans la ville de Bébédjia, Askemngar Ngardjim Oscar, conseille à ses concitoyens de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, tout en dénonçant les individus mal intentionnés qui sévissent dans la ville.



Face au phénomène des vols qui gangrène les citoyens de la ville de Bébédjia, la police a appréhendé 34 voleurs dont huit ont été déférés au parquet.



Abordant la question de la paix réelle, le premier magistrat du département de la Nya a tout d'abord déploré la disparition tragique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno. Il a invité les communautés du département la Nya à la cohabitation pacifique, l'amour du prochain et le vivre ensemble, gage de la paix pour accompagner le processus de la transition.