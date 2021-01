Tchad : hausse du prix de voyage en bus depuis l'annonce du confinement de N'Djamena

Les prix des transports inter-urbains ont augmenté de plus de 100% depuis l'annonce du confinement de la ville de N'Djamena et de la fermeture de ses frontières terrestres. Les derniers départs de la capitale vers les provinces ont eu lieu vendredi dans les agences de transport. Par exemple, le trajet pour l'axe N'Djamena-Abéché est passé de 15.000 Fcfa à 30.000 Fcfa.



Un citoyen rencontré vendredi dans une agence de transport déplore le manque d'entraide entre les tchadiens : "Je ne sais pas pourquoi les tchadiens ne sont pas solidaires entre eux. J'ai perdu un être cher. Je veux aller présenter mes condoléances et je n'ai que 15.000 Fcfa. Tout du coup, on me dit que le ticket est à 30.000 Fcfa, et cela dans toutes les agences de voyage pour la destination d'Abéché".



D'autres voyageurs dénoncent une arnaque. En plus du prix, certains ont dû s'asseoir au sol, dans l'allée centrale des bus, plutôt que sur un siège.



À Mongo, des voyageurs ont exprimé leur colère, entrainant des disputes avec les transporteurs. Ils souhaitaient rallier N'Djamena le plus vite possible, avant la fermeture des frontières terrestres. Beaucoup d'entre eux ont été dissuadés par le prix.



Le trajet Moundou-N'Djamena passe à 45.000 Fcfa. Les voyageurs seront déposés à l'entrée de N'Djamena et se débrouilleront pour le reste.