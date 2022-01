Tchad : hausse du prix du pain à Moundou

Bon nombre des boutiquiers de la ville ont refusé des livraisons de pain ce matin; craignant la colère des consommateurs. Grande était la surprise des consommateurs que nous avons rencontré ce samedi matin devant une boulangerie de la place.



Devant cette boulangerie, l’on voit une affiche indiquant le nouveau tarif de pain. Mécontent, les consommateurs que nous avons rencontrés expriment leur ras le bol suite à la cherté de vie. « Chaque jour, les prix des denrées augmentent sur le marché, le coût de la vie devient de plus en plus cher et les commerçants taxent les prix des marchandises comme ils le veulent sans la moindre réaction de l’État », s’exclame l’un d’eux.



Un autre citoyen accuse les consommateurs qui se soumettent toujours aux caprices des commerçants. « Nous devons manifester notre colère en refusant d’acheter certaines marchandises pour donner des leçons à ces commerçants véreux », dit-il.



Les consommateurs tchadiens sont réputés pour leur passivité quant à la hausse des prix de certains produits ou denrées alimentaires, alors que sous d’autres cieux, les consommateurs sont unanimes quand il s’agit de revendiquer leurs droits. C’est le cas du Cameroun où il y a quelques années, l’ajout de 10 FCFA sur le prix du litre de l’essence a donné lieu à des journées de villes mortes jusqu’à ce que ce prix soit revu.



Les associations des consommateurs sont vivement interpellées, s’exclame un consommateur qui n’apprécie guère la façon dont les consommateurs sont traités par les commerçants, avec le silence de l’État.