Tchad : haut fonctionnaire de l'UE, Canga Diego se rend à Ati sur les traces de son père

La commune d'Ati a reçu la visite de Canga Diego, ressortissant espagnol et fonctionnaire de l'Union Européenne en Belgique, du 9 au 10 novembre 2020.



Cette visite a été marquée par une cérémonie de dédicace d'une rue d'Ati, à titre posthume, à son feu père José Canga qui a servi la ville en 1962 comme vétérinaire contractuel. Il a ensuite été mis à la disposition du préfet du Batha de l'époque comme chef secteur n°3 et directeur du Ranch (fromagerie) d'Iffenat de Ouadi-Rimé jusqu'au 15 juin 1964.



Mme. Achta Hissien Grimbile, présidente du comité d'organisation, a souhaite la bienvenue à la délégation venue d'Espagne et de N'Djamena pour la circonstance.



L'occasion a été donné au maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, de remercier Canga Diego et sa délégation pour la pensée particulière qui les a animé depuis l'Espagne, en dépit du contexte difficile lié à la Covid-19. Il s'est félicité de l'accomplissement du devoir de mémoire, empreint de nostalgie, à travers le déplacement à Ati.



Émerveillé par la taille de la mobilisation et de l'accueil, Diego José Canga a retracé l'histoire qui le lie avec la ville d'Ati. Son père a travaillé dans la ville et sa soeur y est née.



En présidant la cérémonie, Hissein Pallet Baïmakreo, secrétaire général du département de Batha Ouest, a rassuré la famille de José Canga que la ville n'oubliera pas le service rendu par son père.