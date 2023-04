Tchad : héros anonymes du Ramadan, les vendeurs ambulants sous 45°

Malgré une température atteignant les 45°C à l'ombre à N'Djamena, de nombreux vendeurs ambulants musulmans continuent de travailler sans abri. Le Ramadan, une période bénie de l'Islam, est une période où les fidèles consacrent leur temps à la prière, au pardon et au sacrifice pour obtenir la rédemption et le pardon de leurs péchés.



Cette année, le Ramadan est tombé pendant la période de canicule au Tchad et à N'Djamena. Bien que certains se rendent dans des endroits climatisés pour se rafraîchir, de nombreux vendeurs musulmans travaillent sous le soleil brûlant pour gagner de quoi manger.



Les activités de bureautique sont ralenties, le service public est quasiment vidé de monde, les tapis et nattes remplacent les chaises et les fauteuils dans les bureaux climatisés. Pourtant, malgré la chaleur étouffante, ces jeunes vendeurs ambulants de confession musulmane continuent de parcourir les marchés et les quartiers, pour vendre leurs produits.



Au marché de Dembé, où il y a beaucoup de monde, les jeunes vendeurs de paniers, d'huile dans des brouettes et d'autres articles, sont en pleine activité. Ils travaillent sans abri, ni parapluie, et sont déterminés à affronter la vie quoi qu'il en coûte. Certains passants les appellent les héros du Ramadan et font même des achats irréfléchis pour les encourager.



Si tous les employés de bureau pouvaient travailler avec autant de détermination que ces vendeurs ambulants, il n'y aurait pas de crise économique ou alimentaire.



Bien que le Ramadan touche à sa fin, il est important de souligner que c'est une période de communication et de communion, entre la personne qui jeûne et Dieu, qui ne devrait pas empêcher les activités ou le travail. Certains ont pris un congé pour se reposer et éviter de causer du tort aux autres, ce qui est une excellente solution.



En fin de compte, nous souhaitons un Ramadan Mubarak à tous ceux qui travaillent dur, pour gagner leur vie pendant cette période bénie de l'Islam.