Tchad : hommage aux femmes à la Place de la Nation pour la 34ème JIF

La cérémonie, marquée par la présence de Madame Amina Priscille Longo, Ministre d'État et Ministre de la Femme, de Madame la Secrétaire générale Adjointe à la Présidence de la République, et de Madame la Vice-Présidente du Conseil National, a débuté par le lever du drapeau. Madame Amina Kodiana, Déléguée du Gouvernement auprès de la Ville de N'Djaména et Présidente du Comité d'Organisation, a souhaité la bienvenue à tous les participants et a remercié les femmes tchadiennes, les ministres et les invités pour leur présence massive. Elle a rappelé que le monde célèbre la JIF depuis 1911 chaque 8 mars, et que le Tchad la commémore depuis 1982 avec un défilé grandiose.





Les discours ont été suivis par les interventions de la représentante du système des Nations Unies et la lecture de recommandations par Madame Zeneba Fatimé et Madame Levy Danmbaye.





Madame Amina Priscille Longo a souligné les progrès du Tchad en matière de droits des femmes, mentionnant les opportunités offertes et la lutte contre la violence basée sur le genre, non seulement physique mais aussi psychosexuelle, qui entrave l'épanouissement des filles. Des stratégies nationales et multisectorielles sont mises en place pour lutter contre cette violence.





Elle a également annoncé la création d'un observatoire pour le suivi de la mise en œuvre des politiques en faveur des femmes et a souligné la progression du Ministère de la Femme dans le protocole d'État.





La cérémonie s'est poursuivie avec un défilé impliquant différentes entités, telles que la gendarmerie, l'état-major général des armées, l'armée de terre, la garde nomade, l'armée de l'air, la police municipale, les eaux et forêts, la brigade des douanes, les sapeurs-pompiers, ainsi que des groupes civils.