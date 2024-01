Tchad : hommage aux médecins Saoudiens suite au succès de la caravane de neurochirurgie

Dans son allocution, le directeur général de l'hôpital La Renaissance, Dr. Siniki Fandebnet, a rappelé les résultats impressionnants de cette initiative : 1088 patients ont été consultés, parmi lesquels 100 ont été opérés.



Le chef de l’équipe saoudienne, Pr. Ibrahim Al-Naïmi, a souligné l'importance de cette activité pour la prise en charge des patients et a mis en avant l'utilité de la caravane dans le renforcement des liens entre les spécialistes des deux pays.



Le ministre de la santé publique et de la prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a également souligné que les relations entre les deux pays ont été renforcées et consolidées grâce à la bienveillance du Président de Transition et du Roi, serviteur des deux saintes mosquées.