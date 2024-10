Tchad : hommage des femmes entrepreneures aux autorités pour leur politique d’autonomisation

La Chambre Nationale de l'Entrepreneuriat Féminin (CNEF) a organisé ce samedi 5 octobre à N'Djamena une conférence de presse consacrée à remercier le Président de la République pour la mise en place d’un cadre juridique d’encadrement et d’accompagnement de l'entrepreneuriat féminin au Tchad.



Il est à noter que la Chambre Nationale de l'Entrepreneuriat Féminin est un processus lancé en juillet 2017 avec le soutien de la Société Financière Internationale (SFI), sous la coordination de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et de l'Artisanat (CCIAMA), pour répondre aux préoccupations de structuration et d’accompagnement des femmes entrepreneures. La CNEF est mandatée pour représenter et défendre les intérêts généraux de ses membres aux niveaux national et international, promouvoir l’autonomisation économique des femmes tchadiennes et développer l’entrepreneuriat féminin. Elle vise également à renforcer et à développer les capacités humaines, matérielles et technologiques.



À cet effet, Naïma Baroud, présidente de la CNEF, et Koubra Ahmat Senoussi, coordinatrice du comité d'organisation, appellent les femmes entrepreneures à jouer pleinement leur rôle dans la structuration, l'accompagnement, la représentation et la défense des intérêts de leurs membres.