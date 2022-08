Tchad : identification des abonnés de téléphonie, l'ADC juge le délai irréaliste et illégal

Pour le secrétaire général de l'ADC, Daoud Elhadj Adam, ce délai est irréaliste, injuste et illégal. Il estime que les consommateurs tchadiens ne doivent pas payer le prix de la défaillance, du dysfonctionnement et de la léthargie des services publics.



L'ADC demande au gouvernement de ne pas bousculer les abonnés déjà identifiés à travers les pièces d'identité anciennes. Elle appelle à déployer suffisamment les équipes de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) dans toutes les provinces, préfectures et sous-préfectures en vue de faciliter l'enrôlement des citoyens.



L'ADC "n'est pas contre l'identification des abonnés mais le fait de changer des règles pour exclure une partie des consommateurs serait difficillement acceptable".