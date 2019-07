Tchad : il attache ses élèves à un arbre avec des chaines, un maître arrêté

TCHAD - A Ngouri Baderi dans la province du Lac Tchad, un maitre coranique, Malloum Mahamat a été arrêté par les éléments de la gendarmerie dans la journée du lundi 15 juillet 2019. Il est accusé d'avoir attaché des élèves de son école coranique pendant plusieurs jours à un tronc d'arbre, selon une source locale.



Ce dernier a été pris en flagrant délit par les agents du ministère de l’Action sociale qui ont été alertés par des tierces personnes.



L'un des enfants qui lui a été confié par ses parents pour assimiler le Coran par coeur, a passé la nuit avec les deux pieds attachés à un tronc d'arbre avec une chaîne d'environ 2 mètres de long, selon cette même source.



Le maitre coranique a, dans un premier temps, été arrêté par la gendarmerie de N'Gouri, puis déféré à Bol.



Lors de l'interpellation du maitre coranique par les éléments de la gendarmerie à Ngouri, plus d'une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée et d'ex-ministres auraient mis la pression sur le sous-préfet de Nougri, puis sur le tribunal pour obtenir sa libération, selon un défenseur des droits de l’Homme de la province du Lac Tchad.



Les pressions exercées sur les autorités locales et le tribunal de Bol ont fini par porter leurs fruits. L'influent maitre coranique a finalement été libéré jeudi dernier.