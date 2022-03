Tchad : il demande à un client de patienter et se fait tirer dessus

Yaya Abdoulaye Yaya, propriétaire d'un studio de reproduction de photos dans le 8ème arrondissement de la capitale, non loin de l'Université Hec Tchad, s'est fait tirer dessus à la suite d'une altercation. Il accuse les forces de l'ordre d'inaction.



Selon la victime, dans la nuit du 20 mars 2022, un client du nom de Y. Issa, accompagné de sa sœur, est venu pour réaliser des photos d'identité.



Le client a demandé aux travailleurs si les photos de sa sœur étaient prêtes. Le propriétaire du commerce lui a demandé de patienter. Furieux, l'agresseur a donné un coup de point à Yaya. Ce dernier l'a maîtrisé tandis. L'agresseur et sa soeur ont ensuite quitté les lieux.



20 minutes après, l'agresseur a fait irruption avec une arme à la main. Il a tiré plus de trois balles en direction de Yaya mais a raté sa cible. "Il a pris la fuite, après son échec. J'ai voulu le maîtriser et c'est ainsi que j'ai connu un choc à la jambe. L'agresseur a pris la fuite", explique la victime.



Le commissariat de sécurité publique (CSP) du 8ème arrondissement et la Légion n° 10 de la circonscription ont été alertés mais ont refusé d'intervenir, affirme la victime. Et ce, sous prétexte qu'il fait nuit et qu'ils ne peuvent pas agir sans le mandat du procureur.



La victime se dit surprise du laxisme du CSP n°8 et de la Légion n° 10 qui n'arrivent pas à arrêter l'agresseur -formellement identifié- et à le livrer à la justice. La victime souhaite que ce cas soit traité immédiatement.



L'affaire est dans la main de la légion n°10 de gendarmerie du 8ème arrondissement. Le chef de race de l'agresseur s'est impliqué pour un règlement à l'amiable. Jusqu'à présent, l'agresseur est en fuite.