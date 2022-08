Tchad : il demande une reconduction de la transition pour "permettre au PCMT de réaliser ses projets"

Dénommée course pour la paix et le brassage pour une transition apaisée au Tchad, ce marathon de 10 km a regroupé une cinquantaine de jeunes athlètes de la ville de Moundou.



Placé sous le haut patronage du Gouverneur de la province du Logone Occidental, cet évènement a pour objectif, selon le président de l'association des jeunes pour la sauvegarde de la paix, Maoudoué Déclador, de permettre le brassage des jeunes mais aussi et surtout de remercier le président du Conseil militaire de transition pour le projet 50 000 emplois en faveur de la jeunesse.



Maoudoué Déclador demande par ailleurs aux jeunes de courir derrière la paix. Il demande une reconduction de la transition afin de permettre au PCMT de réaliser tous les projets en faveur de la jeunesse.



Le maire 3eme adjoint de la ville de Moundou, Altébaye Clément qui a présidé la cérémonie, a exhorté les jeunes à cultiver la paix. Les 10 premiers chez les filles et les garçons ont reçu des enveloppes allant de 9000 à 50.000 FCFA.



Des infirmes et des adolescents ont également pris part à cette course dont les organisateurs se réjouissent de la mobilisation du public et du soutien des autorités à tous les niveaux.