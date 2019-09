Tchad : "il est inadmissible qu'au 21e siècle, un administrateur ne sache pas manipuler l'ordinateur"

L'initiative "Informatique pour tous" a organisé mardi 17 septembre 2019 au sein du lycée féminin de N'Djamena, une cérémonie de remise d'attestations aux participants, pour couronner sa première édition de formation dédiée spécialement aux proviseurs, directeurs et enseignants de 10 établissements de N'Djamena.



Le coordinateur général de l'initiative "Informatique pour tous", l'ingénieur Ahmat Abdel-malick a sensibilisé les participants sur l'importance de l'utilisation de l'ordinateur de nos jours. "Il est inadmissible qu'au 21ème siècle, un administrateur ne sais pas comment manipuler l'ordinateur", a-t-il indiqué.



"Informatique pour tous" est une initiative volontaire lancée par quelques jeunes ingénieurs afin de venir en aide aux élèves, enseignants, proviseurs, et directeurs d'établissements dans le domaine de l'informatique. Il vise à sensibiliser dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.