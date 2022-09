Tchad : "il est temps qu'on arrête la promotion des cancres", Zara Ahmat Siddick

"Il est temps de changer de système. Nous avons la chance d'avoir un jeune président (...) mais il faut qu'il s'entoure de gens compétents (...) Fini la promotion des cancres, nous ne voulons plus la promotion des cancres", plaide Zara Ahmat Siddick.



"Il est temps qu'on arrête la promotion des cancres. Qu'on mette des gens qui aiment leur pays et qui font leur travail comme il le faut", dit-elle.



"Si nous avons vu un ministre de la Justice qui demande justice au Présidium, il est là pour quoi ? C'est lui le ministre de la Justice. Il faut que les gens fassent leur boulot. (...) Nous ne voulons plus des cancres dans notre pays", conclut Zara Ahmat Siddick.