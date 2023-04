Tchad : "il faut continuer dans cet élan et s’éloigner de Satan", exhorte l’Imam de la Grande mosquée

Parvenir à ce jour de fête, après un mois entier d’adoration et de privation, est une bénédiction aux yeux de l’Imam qui a rendu grâce au Tout-puissant pour tous ses bienfaits. Cette période qui vient de s’écouler, explique-t-il, est méritoire à plus d’un titre parce qu’elle a permis aux fidèles de se rapprocher davantage de leur Créateur.



Prenant l’exemple de sa mosquée, il a noté une affluence sans pareille des fidèles de toutes les couches sociales qui ont veillé durant le mois saint implorant la clémence divine. Et que sera l’après Ramadan se demande l’érudit ? « Il faut continuer dans cet élan et s’éloigner de Satan » conseille-t-il. Car ‘‘si le Ramadan est terminé, le Dieu adoré durant cette période demeure. Continuez à s’attacher à l’eternel et à suivre ses prescriptions au risque d’attirer son châtiment. Et la colère de Dieu ne va pas seulement cibler les déviants’’.