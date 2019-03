Tchad : "il faut pousser les enfants à avoir une hygiène buccale"

L'association "Stop caries dentaires" a organisé ce mercredi 20 mars une séance de sensibilisation et d'éducation à l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire à l'école publique de Goudji, et une conférence-débat à la Faculté de médecine, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire.



A l'école publique de Goudji, dans le 10ème arrondissement, les membres de l'association ont procédé à des séances de démonstration d'utilisation des brosses à dents. Les écoliers ont reçu chacun une brosse à dents et une pâte dentifrice.



"L'hygiène buccale commence à très bas âge. En principe, on devrait commencer à se brosser les dents dès l'âge de trois ans. J'aimerais inciter les parents de ces élèves et d'autres parents à pousser les enfants à se brosser les dents et avoir une hygiène buccale", a souligné Dr. Zahra Habib Doutoum, présidente de l'association.



Les membres de l'association ont également échangé avec les étudiants de la faculté de médecine autour du thème "Hygiène buccale". L'hygiène bucco-dentaire est "l'ensemble de techniques visant à éliminer la plaque dentaire. Celle-ci se forme par association des protéines salivaires avec les bactéries de la flore buccale et les sucres alimentaires. La plaque se situe généralement sur les surfaces dentaires et la langue", a expliqué l'association en introduction d'une vidéo-projection.



La carie dentaire a touché plus de 5 milliards de personnes en 2014, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé.



Des mesures de prévention ont été proposées par l'association, à savoir le brossage des dents, une alimentation équilibrée, la limitation de la consommation abusive du sucre et la consultation régulière d'un dentiste.