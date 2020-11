Tchad : "il faut prioriser des solutions locales pour mettre fin à la malnutrition" (PAM)

« Il faut prioriser des solutions locales pour mettre fin à la malnutrition au Tchad et nous sommes convaincus que tout commence par la quête d’aliments plus nutritifs pour les tchadiens », a déclaré mercredi le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Tchad, Claude Jibidar. ll s'est exprimé lors de l'inauguration d'une unité de production de farine enrichies réaménagée au sein de l’Hôpital Notre Dame des Apôtres de N’Djamena.



Selon Claude Jibidar, « il y a des solutions sous nos yeux. C’est pour cela que nous appuyons les groupements de femmes qui produisent une farine fortifiée saine, accessible et culturellement appropriée ».



À travers un projet d’appui aux femmes productrices d’aliments locaux enrichis, 12 organisations féminines accroissent leurs productions de farines pour les enfants de 6 à 23 mois dans six provinces du Tchad. Les farines infantiles produites localement deviennent ainsi une contribution essentielle à la lutte contre la malnutrition dans le pays.



L’unité de production au sein de l’Hôpital Notre Dame des Apôtres de N’Djaména vient appuyer les efforts pour réduire le taux de malnutrition dans la capitale, où la malnutrition aiguë globale est estimée à 12,7% (enquête SMART 2019). Le centre accueille aussi des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et offre une prise en charge thérapeutique gratuite.



La malnutrition chronique est l’un des principaux problèmes de santé publique au Tchad, avec des effets irréversibles sur les enfants en termes de croissance physique, de développement cognitif et de productivité à l’âge adulte. Selon le rapport de l'étude sur le coût de la faim (2016), 56% de la population adulte du Tchad a souffert d'un retard de croissance pendant son enfance. La perte économique annuelle liée à la malnutrition est estimée à 9,5% du Produit Intérieur Brut.



La production artisanale de farine enrichies est financée par l’Union Européenne et la France. Elle est mise en œuvre dans six provinces : le Logone occidental, le Logone oriental, le Moyen Chari, N’Djamena, le Ouaddai et la Tandjile.