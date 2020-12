Tchad : "il faut que les gens comprennent, la terre appartient à l'État" (ministre Administration)

"À partir de maintenant, il faut que les gens comprennent, la terre appartient à l'État", a déclaré dimanche le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaibo, lors d'une descente à Achiguek, dans le département d'Assinet, province du Batha, suite à des violences ayant fait des morts et blessés.



Le ministre rappelle que "personne n'a le droit ou le capital de dire que tel coin ou tel espace m'appartient".



Mahamat Ismaël Chaibo ajoute que "tout est réglementé. Que ce soit au niveau des cantons ou des communes, des dispositions sont prises".



24 morts à Achiguek



Le conflit meurtrier d'Achiguek est survenu samedi "à cause des revendications sur des portions de terre", explique le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



"Le gouverneur est en train de voir avec l'ensemble de son administration pour régler le problème", précise le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaibo.