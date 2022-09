Tchad : "il faut que tous les ministres et conseillers qui ont travaillé avec Deby soient remplacés"

Dr. Ali Haroun Khatir, leader du parti politique MJRS, a accusé le 23 septembre le président du Présidium, Galli Ngothé Gatta, d'incompétence. Il lui a reproché de ne pas prendre des notes des différentes interventions et de mépriser la plénière en riant systématiquement. Recadrage du rapporteur général Limane Mahamat : des personnes attitrées sont chargées de prendre des notes en permanence. "Soit vous êtes incompétent, soit vous faites exprès. Le temps du favoritisme et du clientélisme est terminé", a lancé Dr. Ali Haroun Khatir. "Vous ne faites même pas de notes. Pendant que les participants parlent, vous êtes en train de rigoler. Vous êtes incompétent", a-t-il ajouté.



Complétant ses propos, le chef du MJRS a appelé à écarter de la gestion du pays les dignitaires du régime du président Idriss Deby : "si vous voulez avoir un Tchad nouveau, il faut que tous les ministres et conseillers qui ont travaillé avec Deby restent à côté, qu'ils soient remplacés par les jeunes, femmes, la diaspora, les politico-militaires qui sont plus compétents et patriotes que nous tous".