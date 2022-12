Tchad : "il n'y a jamais eu de bagarre entre le gouverneur du Tibesti et le DG de la SONEMIC"

La SONEMIC dénonce des invectives véhiculées à travers les canaux de WhatsApp et Facebook. Elle assure n'avoir "jamais empêché les différents services de recouvrement de recettes de l'État de faire leur travail. Bien au contraire, ils ont été encouragés et soutenus dans leurs missions à l'exception du service de la commune dont les missions ont été recadrées".



La mission de la SONEMIC à Kouri Bougoudi, dans la province du Tibesti, a été autorisée par le ministre en charge des mines. La SONEMIC reste une entité étatique sous tutelle du ministère en charge des mines et bénéficie jusqu'à preuve du contraire, du soutien, de l'accompagnement et de l'encadrement de son ministre de tutelle, souligne Adam Nouky Charfadine, directeur général de la SONEMIC.