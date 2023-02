Tchad : "il n'y a pas de rébellion au sein même du territoire" (gouvernement)

Le ministre a expliqué que le Tchad est situé dans une zone instable et que des groupes de personnes mécontentes peuvent se regrouper sans que cela constitue une rébellion. Selon lui, la rébellion est une opposition au système en place, et cela relève du propre de la démocratie.



Cependant, le gouverneur de la province du Logone Oriental, Ahmat Dari Bazine, avait annoncé en janvier l'existence d'une rébellion dans sa province. Il avait déclaré que cette rébellion devait être combattue avec la dernière énergie pour préserver la paix, la cohésion sociale et la stabilité sociopolitique. Selon le gouverneur, une soixantaine de jeunes ont été arrêtés et relâchés après avoir reconnu les faits. Le chef de cette rébellion serait actuellement en territoire centrafricain, a-t-il ajouté.



Lors de la conférence des gouverneurs à N'Djamena début février, le gouverneur Ahmat Dari a évoqué la gestation d'une rébellion dans la province du Logone Oriental, liée aux défis auxquels fait face la région, tels que la porosité des frontières et la circulation des armes. Il a souligné que cette rébellion était la suite logique de ceux qui veulent déstabiliser le pays.