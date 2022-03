Tchad : il passe la nuit avec une femme dans une villa et se retrouve dans un cimetière

Après une virée nocturne au bruyant "axe CA7" de la capitale, B rencontre très jolie femme avec qui il passe la nuit dans une villa cossue. B se réveille malheureusement au petit matin sur un tombeau au cimetière de Toukra.



Un week-end mémorable pour B, un week-end où il a cessé à jamais d'être le célèbre Don Juan à lui reconnu.



Il était presque minuit lorsque, par ensorcellement, les décibels auxquels B est hypersensible l'appellent. A peine le premier pas posé à son habituel bar, B aperçoit une pépite. C'est une femme svelte, à la peau satinée, à la chevelure longue étincelant étrangement à la lumière. Les dents d'une blancheur de neige sont solidement fixées sur une gencive noirâtre. Bref on a l'impression que le bon Dieu a proposé à la mère de cette dame plusieurs spécimens de beauté dont elle a choisi le meilleur avant le développement de la grossesse puis, l'enfantement. La ravissante créature demande humblement à tenir compagnie à B. Sollicitation illico presto acceptée. Il fallait avoir un cœur de pierre pour résister à cette créature qui possède par-dessus le marché, l'argent. C'est elle qui payait toutes les additions. "Il n'y avait que des billets neufs de dix mille dans son sac", se souvient B. A chaque fois qu'elle commandait, elle laissait des pourboires aux serveurs.



Poulet rôti, maquereau, bière coulant à flots, il ne manquait plus que le sexe pour couronner une merveilleuse soirée. Les deux tourtereaux s'envolent alors pour une luxueuse villa aux encablures de la ville. Là, c'est la beauté angélique qui donne des consignes, lesquelles sont scrupuleusement respectées par B. Après chaque round, B doit se rhabiller systématiquement car dit la dame, ses sœurs pourraient arriver à tout moment. Au premier round, le combat a été si intense que B a dormi comme "un bébé de la laitière". Au réveil vers 6 heures, B tente de caresser cette peau lisse infinie au toucher. Surprise ! La peau devient malheureusement rugueuse au toucher. Ayant ouvert les yeux, l'ahurissement et la panique qui s'emparent de B sont indescriptibles. Il est couché sur un tombeau tout frais. Sa chemise est accrochée à sa moto, la veille garée dans une cour pavée. B hurle, court dans tous les sens à perdre haleine. C'est après une heure qu'il a retrouvé sa langue pour expliquer aux fossoyeurs sa mésaventure. Ceux-ci, totalement abattus, le raccompagnent chez lui. Tous tournent autour de la maison jusqu'à 18 heures avant de la retrouver. Les "pouvoirs divins" des pasteurs des églises de réveil n'ont pu exorciser B. Une semaine durant, la beauté hante sa chambre. B jure ne plus remettre pieds dans un bar dancing depuis le jour où un pasteur de l'eglise catholique l'a totalement désenvoûté.