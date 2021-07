Tchad : il promet de fabriquer 5 milliards Fcfa en faux billets et livre un sac de sable

Trois individus impliqués dans une histoire de faux billets ont été arrêtés par les services de renseignement de la gendarmerie, a annoncé jeudi le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale. Ils sont soupçonnés d'être des faussaires et ont été présentés à la presse.



Un homme se faisant passer pour un marabout a proposé à des clients de payer une certaine somme en échange de la production de cinq milliards de Fcfa en faux billets.



L'arnaque a fonctionné jusqu'à la livraison des faux billets deux mois après. Les deux clients ont collecté de l'argent et ont payé le faussaire. Ils assurent avoir été trompés et ne pas être les seuls.



"Au final, l'homme a remis un sac plein de sable à ses clients. Au dessus, il y avait quelques petites coupures de billets de banque pour donner une fausse apparence et tromper sur le contenu du sac. Voici vos 5 milliards Fcfa par la grâce de Dieu, prenez et partez, a déclaré l'auteur. Alors que ça n'atteint même pas la valeur de 10.000 Fcfa", a détaillé le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale.



La gendarmerie a également présenté une saisie de faux billets en Francs CFA et en dollars pour son bilan sécuritaire du mois de juillet.