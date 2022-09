Tchad : il s'oppose à une extorsion lors d'un contrôle de sécurité et reçoit deux balles à Tissi

La victime, Adam Adef, a fait face à un commandant de compagnie des forces mixtes et ses éléments. Une source nous confirme que le commandant et deux de ses éléments ont barré la route à 5 km de la ville. Ils se sont mis à fouiller les passagers en provenance d'un marché hebdomadaire.



Adam Adef s'est opposé au contrôle et a interpellé les militaires : "le gouvernement vous donne de l'argent, pourquoi vous braquez les paisibles citoyens ? Ensuite vous dites que les coupeurs de route viennent des pays voisins, nous vous connaissons tous". Il a été ensuite torturé et tué de deux balles.



Deux militaires ont été arrêtés tandis que le commandant a pris la fuite.