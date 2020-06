Tchad : il sauve des enfants et perd sa main dans l'explosion d'une grenade, Augustin appelle à l'aide

Le jeune Augustin qui s’en était aperçu, écarta à temps la grenade des autres. Mais malheureusement la grenade a explosé avant d’être totalement écartée. Elle a emporté la main droite de notre prodigieux et courageux héros.



Grâce à des donations de Me Hissein Ngaro, M. Christian Madet et le Ministère de l’Action Sociale, ‘’Sandjim Augustin’’ a pu recevoir les premiers soins et espère encore plus d’aide pour se rétablir complètement. Une pensée que partage aussi le Secrétaire Général qui craint une infection de la plaie si jamais les ressources arrivent à s’épuiser avant guérison.



L’association ‘’Dakouna Espoir’’ appelle donc à la bonne volonté des concitoyens pour leur venir en aide. Une déclaration que nous vous ferons découvrir très bientôt en vidéo sur notre site dans les prochaines éditions.