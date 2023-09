Tchad : il viole une fillette de 12 ans à Mbikou et affirme avoir été ensorcelé

Selon son témoignage, il a profité de l'absence des parents de la fillette pour la violer au sein de son domicile.



Pour lui, c'est la première fois de sa vie qu'il commet un acte aussi répréhensible. Il a affirmé qu'il était ensorcelé par ses propres parents, et même sa résidence était chargée de produits traditionnels.



C'est pourquoi, lorsqu'il est venu chez la fillette, il l'a trouvée apparemment plus âgée qu'elle ne l'était réellement. Une fois qu'il a accompli son acte, il s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'une petite fille.



En résumé, il soutient avoir été ensorcelé, ce qui l'aurait conduit à commettre cet acte abominable.



La victime, interrogée à l'hôpital du district sanitaire de Bébédjia, explique que le violeur l'a trompée en lui donnant une pièce de 100 FCFA pour la violer en l'absence de ses parents.



Après avoir terminé son crime, le violeur a intimé à la fillette de garder le silence. Trois jours plus tard, la fillette a saigné, et c'est à ce moment que ses parents biologiques ont découvert que leur fille avait été agressée par un homme.



Après avoir constaté les faits, les parents ont déposé une plainte contre l'individu auprès de la compagnie de gendarmerie de Bébédjia.



La consultation du médecin traitant à l'hôpital du district sanitaire de Bébédjia a confirmé que la fillette avait effectivement été victime d'une agression sexuelle.



Le violeur est actuellement en détention à la compagnie de gendarmerie de Bébédjia en attendant les enquêtes futures.