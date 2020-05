Tchad : il vole des bijoux en or et simule une contamination au coronavirus

Fait divers. Les faits se sont déroulés lundi dernier. Un jeune homme, la vingtaine, vient devant l'hôpital provincial de Massakory. Titubant et grelotant, il pleure de fièvre et demande à lui appeler le numéro 1313.



Pris de panique, la sentinelle alerte le médecin de la présence d'un malade portant les symptômes du Covid-19. Une situation qui ameute le personnel soignant, malades et visiteurs. L'on décide alors d'embarquer notre célèbre malade dans l'ambulance qui fait cap sur N'Djamena, la sirène meuglant.



C'est alors que les parents du jeune homme s'aperçoivent que leur chérubin a dérobé les pièces d'or de sa maman. Ils accourent à l'hôpital pour saisir le médecin chef qui a son tour demande à l'infirmier accompagnateur de fouiller dans les poches du jeune si jamais il y a des pierres précieuses. Notre bourdille écarquille les yeux, tel une souris coincée, scrute les petites ouvertures comme pour vouloir prendre ses jambes à son cou.



L'ambulance bifurque et marque un arrêt au commissariat de police de Massaguet. Le thermomètre posé sur H. sonne 37°C. Le faux patient avoue avoir orchestré cela pour se rendre à N'Djaména avec les pièces d'or de sa maman, sachant qu'il n'y a aucun autre moyen de rallier la capitale.