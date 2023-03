Tchad : il y a 36 ans, la base aérienne de Ouadi-Doum était libérée de l'envahisseur

Cependant, son rôle ne se limite pas à cette victoire militaire. En effet, le vent de la démocratie qui souffle actuellement sur le Tchad est en grande partie dû à son œuvre pour l'action du 1er avril 1998. En sa mémoire, nombreux sont ceux qui estiment qu'il mérite la dignité de Maréchal à titre posthume.



"En mémoire de Hassan Djamouss, je suis convaincu qu'il mérite la dignité de Maréchal à titre posthume. Je ne doute pas une seconde que les conseillers et conseillères du CNT ainsi que le Président de la Transition réfléchiront à cette question", affirme Dr. Abdelaziz Kodok, ex-politico-militaire signataire des accords de Doha.



Pour lui, il est essentiel que les conseillers et le Président de la Transition réfléchissent à cette question afin de rendre hommage à ce grand homme et à son engagement en faveur du Tchad. La mémoire d'Hassan Djamouss doit être honorée pour rappeler aux Tchadiens leur histoire et lutter contre l'oubli, complète-t-il.