Tchad : il y a 47 ans, le président François Tombalbaye était assassiné

Instituteur de formation et premier président de la République du Tchad, François Tombalbaye est l'un des 33 fondateurs de l'Organisation de l'unité Africaine (OUA).



Né le 15 juin 1918 à Bessada, près de Koumra, cet homme d'État a accédé au pouvoir le 11 août 1960. Il a occupé le pouvoir pendant exactement 14 ans, huit mois et deux jours.



Alors que des mutineries éclatent fin mars 1975, Tombalbaye sent venir un tentative de coup d'État. Début avril, les éléments de la garde de François Tombalbaye procèdent à plusieurs arrestations au sein de la gendarmerie. Le chef de l'État met publiquement en garde contre un coup d'État militaire dans des discours prononcés les 6 et 8 avril.



La veille de sa mort, Tombalbaye regagne la capitale en provenance du Cameroun où il a effectué un court séjour. Il manque de peu d'être arrêté sur la piste de l'aéroport de N'Djamena. Il passe la nuit avec ses hommes avant de regagner sa villa à l'aube. La situation s'enlise. Réfugié au sous-sol du bâtiment, le président sera touché par balles au petit matin dans un assaut final des mutins.



Au milieu de la matinée, l'un des putschistes, le général Noël Odingar annonce le renversement du pouvoir, la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. "Les forces armées ont pris leurs responsabilités devant Dieu et la nation", affirme-t-il. À ce jour, les circonstances exactes de la mort de Tombalbaye n'ont pas été éclaircies avec exactitude.