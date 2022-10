Tchad : « il y a beaucoup d'armes qui circulent dans notre pays, ce n'est pas normal » (Kebzabo)

Le Premier ministre Saleh Kebzabo a pris part ce 27 octobre à la présentation de 1913 armes de guerre par la commission mixte de désarmement à N'Djamena. Il s'est dit impressionné de l'ampleur de la détention par des civils d'armes de guerre.



« Je suis impressionné que des citoyens ordinaires comme moi puissent détenir des armes (...) Même dans le règlement militaire, tout soldat ne porte pas une arme. Tout cela doit nous interpeller, car on n'a pas le droit de détenir des armes », a réagi le chef du gouvernement.



« Il y a beaucoup d'armes qui circulent dans notre pays, ce n'est pas normal », a ajouté Saleh Kebzabo. Il demande aux Tchadiens d'être « plus nationalistes et patriotes ».



4721 armes de guerre et de nombreuses munitions ont été récupérées au cours des précédentes opérations, soit plus de 6000 armes au total et à ce jour. Le 15 juillet 2021, les autorités ont mis en place une commission mixte de désarmement pour récupérer les armes de guerre.