Tchad : « il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix » (Abdallah Chidi)

Le leader du Front de la nation pour la démocratie et la justice au Tchad/Fondamental (FNDJT/F), Abdallah Chidi Djorkodeï, est de retour au Tchad, après 18 ans d'exil.



Il a été accueilli ce 16 août à l'aéroport de N'Djamena par ses proches et amis. « Je rentre au pays après 18 ans pour retrouver la famille, les amis et les connaissances.



C'est un jour important pour nous tous. C'est une étape capitale pour notre engagement politique », affirme Abdallah Chidi Djorkodeï. À ses yeux, la main tendue des autorités de transition semble sincère.



« La paix est très difficile, surtout la recherche de la paix. Elle nécessite des éléments qui vont la renforcer : la confiance réciproque, le respect de la parole donnée, et surtout, les engagements donnés devant la communauté internationale et le peuple tchadien », souligne-t-il.



« Il y a un temps pour faire la guerre, et un temps pour faire la paix. Ce n'est pas du tout facile, mais on va essayer avec les efforts des uns et des autres d'accompagner la transition pour construire un Tchad nouveau où chaque tchadien doit avoir sa place, surtout avec la justice sociale », relève Abdallah Chidi Djorkodeï qui prendra part aux assises du dialogue national inclusif le 20 août.