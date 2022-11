Tchad : "il y a une sorte de mystère", Koro Toro dans le viseur d'un Comité des Nations-Unies

"Il y a, dans le cadre de cet établissement, une incertitude complète sur ce qui s'y déroule. Les rapports ne sont pas communiqués, les visites n'ont pas l'air d'être véritablement rendues publiques, ou du moins les résultats de celles-ci. La situation générale des détentions laisse entrevoir un certain nombre de préoccupations, notamment concernant cet établissement en particulier", estime Pr. Sébastien Touzé au sujet de Koro Toro.



Le Comité contre la torture des Nations Unies est réuni pour sa 75ème session à Genève."Il y a une sorte de mystère autour de cet établissement. Compte tenu des informations communiquées par les ONG et plusieurs journaux indépendants sur la prison de Koro Toro, veuillez indiquer les circonstances dans lesquelles la détention au secret peut être ordonnée, en précisant quelles sont les autorités compétentes pour l'ordonner et la durée de détention maximale. Donnez le nombre des personnes détenues dans ces conditions", a demandé le 1er novembre Pr. Sébastien Touzé à la délégation tchadienne.L'ambassadeur Ahmad Makaïla, représentant permanent du Tchad à Genève, assure que Koro Toro n'est pas un bagne mais une prison de haute sécurité.Pr. Sébastien Touzé appelle à "fournir une liste exhaustive des lieux de détention secrets et leur date de fermeture effective". Selon lui, "aucune réponse n'a été apportée sur ce point là", dans le rapport 2013-2019 du Tchad.