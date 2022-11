Tchad : "ils étaient tous armés de machettes. Le coupe-coupe a servi à tuer des tchadiens" (Kebzabo)

Le premier ministre Saleh Kebzabo le réitère : les évènements meurtriers du 20 octobre 2022 sont une insurrection en vue de mener un coup d'État et non des manifestations.



"Ces Monsieurs n’ont pas organisé une marche, du tout. Ils ont organisé une insurrection populaire. Ils avaient des armes aussi redoutables que les armes à feu. Ils étaient tous armés de coupe-coupes qu’on appelle machette. Le coupe-coupe, d’où ça vient ?", a affirmé Saleh Kebzabo.



Selon lui, le scénario centrafricain a failli se répéter au Tchad. "Le coupe-coupe a servi à tuer des tchadiens. "Comment une marche non autorisée à N'Djamena peut-elle se transporter dans d'autres villes ? C'est qu'il y avait un programme, un plan pour faire un coup d'État", a lancé le chef du gouvernement devant les conseillers nationaux.