Tchad : important déploiement sécuritaire dans le périmètre du marché de Dembé

Plusieurs dizaines de véhicules des forces de police se sont déployés ce 20 mars dans le 7ème arrondissement et ont encerclé une partie du marché de Dembé. Les forces de l'ordre procèdent à une opération de sécurité ciblant les délinquants et trafiquants de drogue.



Les vendeurs de friperies et de légumes ont été empêchés d'accéder à leurs emplacements habituels.



Le ministre de la Sécurité publique, Idriss Dokony Adiker, a fait le déplacement au marché de Dembé et a justifié le bienfondé de l'opération. Celle-ci vise à assainir les lieux pour faciliter les opérations commerciales en toute sécurité.



Le général Idriss Dokony Adiker a demandé au maire d'arrondissement et aux responsables du marché de "prendre leurs responsabilités" pour assurer la quiétude.