Tchad : important dispositif sécuritaire à Moundou, des manifestants dispersés

Des manifestants se sont rassemblés très tôt ce samedi à Moundou, notamment au quartier Doumbeur et aux alentours pour protester contre le dialogue national inclusif. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser.



"Non au dialogue biaisé. Le peuple exige la justice et l'égalité pour un dialogue sincère de dernière chance", peut-on lire dans des banderoles brandies par des militants du parti Les Transformateurs.



Un important dispositif des forces de défense et de sécurité est aperçu ce matin dans tous les endroits stratégiques de la ville, notamment les rond-points.